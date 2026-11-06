Desnutrición invisible: el peligro que afecta a 2 mil millones de personas en el mundo

La desnutrición no siempre está relacionada con la falta de alimentos o la pérdida de peso. Millones de personas pueden consumir suficientes calorías y, aun así, presentar deficiencias de nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo. Este problema, conocido como “hambre oculta”, representa un riesgo para la salud que muchas veces pasa inadvertido.

De acuerdo con estimaciones internacionales, alrededor de 2 mil millones de personas en el mundo padecen deficiencias nutricionales, principalmente en países del Sur Global. Sin embargo, esta problemática también afecta a naciones industrializadas como Alemania, donde la Sociedad Alemana de Medicina Nutricional (DGEM) estima que la desnutrición está relacionada con unas 50 mil muertes al año.

¿Por qué la desnutrición puede pasar desapercibida?

Uno de los principales peligros de la desnutrición invisible es que sus síntomas pueden tardar meses en manifestarse. El especialista en medicina nutricional Matthias Pirlich advierte que una deficiencia prolongada de vitamina B12 puede ocasionar daños en la médula espinal, entumecimiento de las extremidades, debilidad muscular e incluso parálisis. En algunos casos, también puede afectar la memoria y provocar alteraciones psicológicas.

Entre las principales causas del hambre oculta se encuentran las dietas poco variadas, el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados y las dificultades económicas para acceder a una alimentación equilibrada. Las personas mayores, quienes viven solos y aquellas que padecen depresión presentan un mayor riesgo de desarrollar deficiencias nutricionales. Asimismo, el consumo de múltiples medicamentos puede incrementar esta vulnerabilidad.

¿Cómo prevenir la falta de vitaminas y minerales?

Los especialistas recomiendan mantener una alimentación variada que incluya frutas, verduras y otros alimentos ricos en vitaminas y minerales esenciales. También aconsejan evitar la cocción excesiva y el almacenamiento prolongado de determinados productos, debido a que estas prácticas pueden reducir su contenido nutricional. Aunque una dieta equilibrada ayuda a disminuir los riesgos, los análisis de sangre, indicados según una evaluación médica, permiten identificar posibles deficiencias que podrían pasar inadvertidas durante meses.