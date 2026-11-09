Advierten aumento de casos de cálculos biliares en niños por consumo de comida chatarra y falta de ejercicios

El Servicio de Gastroenterología del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña alertó sobre un incremento desmedido en los diagnósticos de cálculos biliares en niños, una afección cuya frecuencia era mínima en décadas pasadas.

Según indicó el médico especialista Godofredo Talavera en declaraciones a Andina, los reportes pasaron de registrar un promedio de un paciente cada 3 o 4 meses por causas hematológicas a alcanzar 6 casos semanales en los últimos 15 años. El galeno explicó que este fenómeno responde fundamentalmente a la obesidad infantil derivada del consumo constante de grasas saturadas y comida chatarra, sumada a la falta de actividad física y ejercicio al aire libre en los menores.

El especialista detalló que la mayor incidencia se concentra en el grupo etario de 10 a 14 años, aunque se han atendido casos en niños menores de cuatro años. El cuadro sintomático se caracteriza por intensos dolores abdominales de tipo cólico en el lado derecho bajo las costillas, acompañados frecuentemente de vómitos e ictericia si se produce una obstrucción en la vía biliar. Talavera advirtió que la falta de tratamiento oportuno de esta condición puede bloquear el conducto biliar, comprometer el páncreas y desencadenar un cuadro de pancreatitis severa.

Prevención y derivación médica

Ante esta problemática, el representante del INSN Breña recomendó a los padres de familia eliminar por completo la comida chatarra de la dieta de los menores y fomentar la práctica de ejercicios físicos cotidianos. Asimismo, sugirió priorizar la ingesta de agua sola o infusiones libres de azúcar en reemplazo de las bebidas azucaradas, con el fin de contrarrestar los factores de riesgo asociados a la enfermedad metabólica y biliar en la infancia.

Finalmente, el especialista instó a los profesionales de la salud a realizar una referencia oportuna de los pacientes pediátricos con sospecha de esta patología hacia el INSN Breña para asegurar un manejo clínico especializado. Cabe señalar que, a diferencia de los adultos donde la presencia de cálculos biliares predomina en mujeres, en la etapa pediátrica la frecuencia de casos se presenta de manera similar tanto en niños como en niñas.