El Niño en Perú: más de 323 mil casos de menores con dengue, leptospirosis y otras enfermedades

El fenómeno de El Niño en Perú no solo amenaza con provocar inundaciones, deslizamientos y daños materiales, sino también con agravar la situación sanitaria de miles de familias. Según cifras epidemiológicas de 2026 del Ministerio de Salud (Minsa), se han registrado 323 mil 492 casos y episodios de dengue, leptospirosis y enfermedades diarreicas agudas en menores, una situación que genera preocupación ante el posible incremento de lluvias y la exposición de la población infantil a condiciones insalubres.

La pediatra María Isabel Vera, docente de la Universidad de Piura, advirtió que los niños menores de cinco años son especialmente vulnerables a las infecciones gastrointestinales debido a las dificultades de acceso al agua segura y al deterioro de las condiciones sanitarias durante las emergencias. Asimismo, señaló que las inundaciones podrían favorecer la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya, además de incrementar los casos de infecciones cutáneas y otras enfermedades asociadas al contacto con agua contaminada.

Dengue, leptospirosis y diarreas: ¿qué regiones presentan más casos?

Hasta la semana epidemiológica 42 de 2026, el dengue acumuló 82 mil 554 casos a nivel nacional, un incremento aproximado del 153 % respecto a los 32 mil 594 registrados en 2025. De ese total, 16 mil 224 corresponden a niños de 0 a 11 años, mientras que La Libertad, Piura y Lambayeque concentran más de la mitad de los contagios. Por su parte, la leptospirosis registra 14 mil 723 casos, incluidos 3 mil 133 menores de 12 años, con Loreto, Piura y Madre de Dios entre las regiones más afectadas. A estas cifras se suman 304 mil 135 episodios de enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años, de un total nacional de 1 millón 225 mil 599 episodios.

¿Cómo proteger a los niños ante las lluvias e inundaciones de El Niño?

Los especialistas también alertan sobre el posible aumento de infecciones respiratorias, influenza, hepatitis A, cólera y golpes de calor, especialmente en zonas afectadas por inundaciones y hacinamiento. El infectólogo Arnaldo Lachira, de EsSalud Piura, explicó que algunos establecimientos sanitarios están acondicionando espacios para atender emergencias, aunque todavía requieren mayores recursos. En tanto, Leslie Soto, especialista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, advirtió sobre las limitaciones del primer nivel de atención y el riesgo de saturación hospitalaria ante un incremento de pacientes.

Frente a este escenario, los médicos recomiendan mantener actualizado el esquema de vacunación infantil, eliminar los depósitos de agua estancada, utilizar mosquiteros y repelentes adecuados para menores, lavarse frecuentemente las manos y consumir agua segura. También aconsejan evitar que los niños jueguen o naden en aguas provenientes de desbordes e inundaciones, debido al riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales y otras infecciones. Según los especialistas, estas medidas cobran especial importancia en las regiones más expuestas a las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. (Con información de El Comercio).