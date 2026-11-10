Leptospirosis en perros y gatos: ¿pueden transmitir esta bacteria a las personas?

Debido al fenómeno El Niño, el clima se altera generando lluvias intensas, desbordes de ríos, huaicos e inundaciones, los que destruyen las madrigueras de ratas y ratones que son los principales reservorios de la bacteria Leptospira. Estos animales pueden buscar refugio en viviendas, almacenes de alimentos y orinar con mayor frecuencia en entornos humanos, lo que genera que el riesgo se encuentre más cerca del esperado. Además, los entornos húmedos, propiciados por las lluvias y desbordes, proliferan aún más la bacteria que causa la enfermedad, según alertó el Ministerio de Salud.

La leptospirosis en animales es una enfermedad bacteriana que puede transmitirse a las personas y afectar a mascotas, animales de granja y especies silvestres. La infección es causada por bacterias del género Leptospira, que se eliminan a través de la orina de animales infectados y pueden permanecer durante semanas o meses en ambientes húmedos. El contacto con agua estancada, suelos contaminados o fluidos de animales infectados representa una de las principales vías de exposición.

¿Cómo reconocer la leptospirosis en perros y gatos?

Los perros pueden contraer leptospirosis tanto en zonas rurales como urbanas, especialmente cuando beben agua contaminada o frecuentan espacios donde hay presencia de roedores y otros animales infectados. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, pérdida del apetito, decaimiento, dolores musculares y alteraciones en la cantidad de orina. En casos graves, la enfermedad puede provocar vómitos, deshidratación, ictericia e insuficiencia renal, por lo que resulta fundamental acudir al veterinario ante cualquier señal de alerta.

En el caso de los gatos, la leptospirosis suele pasar inadvertida, debido a que estos animales rara vez presentan manifestaciones clínicas. Sin embargo, pueden eliminar la bacteria a través de la orina durante períodos prolongados, lo que representa un posible riesgo de transmisión. La enfermedad también afecta a vacas, ovejas, cabras, caballos y cerdos, y en algunas especies puede ocasionar complicaciones reproductivas, como abortos y pérdidas fetales.

¿Qué medidas ayudan a prevenir el contagio de leptospirosis?

La prevención de la leptospirosis en mascotas y personas requiere evitar el contacto con orina de animales infectados, controlar la presencia de ratas y ratones, y limitar el acceso de las mascotas a fuentes de agua potencialmente contaminadas. Los especialistas recomiendan lavarse las manos después de manipular animales, utilizar guantes y botas cuando exista riesgo de exposición y cubrir cualquier herida con vendajes impermeables. Asimismo, la vacunación de los perros, bajo orientación veterinaria, constituye una medida importante para reducir el riesgo de enfermedad grave, aunque no garantiza una protección absoluta.

En animales de granja, las medidas preventivas incluyen vacunación, controles veterinarios, evaluación sanitaria de nuevos ejemplares y manejo adecuado del ganado. En caso de confirmarse una infección, es importante completar el tratamiento indicado, ya que los animales que no reciben una atención adecuada pueden continuar eliminando bacterias por la orina durante meses. Los veterinarios también recomiendan realizar seguimiento a los animales infectados y reforzar la limpieza y desinfección de los espacios donde permanecen. (Con información del Minsa y del CDC).