INO operará a 700 adultos mayores en campaña de cataratas

La “Cataratón de la Esperanza” comienza este martes 17 de noviembre y contempla hasta 2,700 atenciones. Las cirugías se realizarán del 5 al 9 de diciembre y serán gratuitas.

Operar a 700 adultos mayores para ayudarlos a recuperar la visión. Esa es la meta del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) “Dr. Francisco Contreras Campos”, del Ministerio de Salud, que este martes 17 de noviembre dará inicio a la “Cataratón de la Esperanza”, una campaña que contempla hasta 2,700 atenciones para detectar cataratas en personas mayores de 50 años.

La campaña se desarrollará en dos etapas. Del 17 al 27 de noviembre, los especialistas del INO realizarán tamizajes oftalmológicos y evaluaciones prequirúrgicas, con una capacidad prevista de 300 atenciones diarias, de lunes a viernes. Posteriormente, del 5 al 9 de diciembre, se realizarán las intervenciones quirúrgicas, con la meta de operar a 700 pacientes que cumplan con los criterios médicos establecidos.

El jefe institucional del INO, doctor Félix Torres Cotrina, destacó la importancia de acercar los servicios especializados a las personas que presentan dificultades visuales a causa de las cataratas.

“Queremos que las personas que están perdiendo la visión a causa de las cataratas tengan la oportunidad de recibir un diagnóstico y acceder al tratamiento que necesitan. Para muchos pacientes, recuperar la vista significa volver a realizar actividades cotidianas, desenvolverse con independencia y mejorar su calidad de vida”.

Cirugías gratuitas para pacientes del SIS y tarifas preferenciales para otros seguros

La “Cataratón de la Esperanza” está dirigida a personas mayores de 50 años afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS), EsSalud y otros seguros de salud.

Las cirugías serán gratuitas para los pacientes afiliados al SIS que, luego de una evaluación especializada, sean considerados aptos para la intervención. Por su parte, los pacientes que cuenten con otros seguros de salud podrán acceder a una tarifa preferencial para las cirugías de cataratas.

Las cataratas provocan una pérdida progresiva de la transparencia del cristalino, generando visión borrosa y dificultades para leer, reconocer rostros o desplazarse con seguridad. Esta enfermedad puede afectar considerablemente la independencia de los adultos mayores, pero puede tratarse mediante una intervención quirúrgica que permite mejorar significativamente la visión en muchos pacientes.

“La catarata es una enfermedad que tiene tratamiento. Por eso, invitamos a las familias a estar pendientes de la salud visual de sus padres y abuelos. Una evaluación oportuna puede ser el primer paso para que recuperen su visión”.

¿Cómo participar en la Cataratón de la Esperanza?

Las evaluaciones se realizarán del 17 al 27 de noviembre, únicamente de lunes a viernes, en el Instituto Nacional de Oftalmología, ubicado en la avenida Tingo María 398, Cercado de Lima.

La recepción de pacientes será de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. Los interesados deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/8v8HsksMGDb8fF2ZA

Los participantes deberán presentar su DNI físico y acudir con un máximo de un acompañante. No será necesario asistir en ayunas. Asimismo, se solicita no acudir si presentan fiebre o síntomas de resfrío y respetar el horario establecido, evitando llegar antes de las 7:00 a. m.

Los pacientes que resulten aptos para una intervención podrán ser programados para las cirugías previstas del 5 al 9 de diciembre, como parte de esta campaña que busca mejorar la salud visual y la calidad de vida de la población.