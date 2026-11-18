Frente a las altas temperaturas, especialistas aconsejan ingerir porciones variadas de frutas, verduras y agua para regular la temperatura corporal y evitar complicaciones en la salud.

Ante las complicaciones de salud que pueden generar las altas temperaturas y la intensa radiación solar, como el golpe de calor, el Instituto Nacional de Salud (INS) recomendó mantener una alimentación equilibrada basada en el consumo de frutas y una adecuada hidratación para regular la temperatura corporal.

En declaraciones a la Agencia Andina, la especialista del INS, Gisella Mauricio, explicó que alimentos como la sandía, piña, papaya, mandarina y fresa cumplen un rol fundamental en la hidratación debido a su contenido hídrico y de nutrientes.

La vocera aconsejó incorporar diariamente tres porciones de frutas y dos porciones de verduras, estas últimas preferentemente en ensaladas, resaltando que la variedad de colores asegura un mayor aporte nutricional. Asimismo, precisó que no es necesario consumir una sola variedad de fruta durante todo el día, sino alternar entre las opciones disponibles en el mercado para aprovechar los diferentes beneficios que ofrece cada alimento.

Hidratación y atención en adultos mayores y niños

La especialista indicó que los adultos deben beber entre 6 y 8 vasos de agua al día, evitando las bebidas con alto contenido de azúcar. Asimismo, enfatizó la necesidad de prestar especial atención a los adultos mayores, cuyo organismo suele disminuir la sensación de sed con el paso de los años, recomendando asegurarles un consumo mínimo de 6 vasos diarios incluso cuando no manifiesten deseos de beber.

Finalmente, respecto a la población infantil, Mauricio señaló que las pautas deben adecuarse estrictamente a cada etapa de crecimiento. En el caso de los menores de seis meses, precisó que no deben consumir agua ni frutas, ya que su alimentación debe basarse exclusivamente en la leche materna, mientras que en los niños mayores el agua y las frutas deben complementarse con una dieta apropiada para su desarrollo.