¿Qué pasa cuando una plataforma nunca llega al final? Una comisión internacional de expertos convocada por The Lancet Psychiatry pidió a los gobiernos regular funciones como el desplazamiento (scroll) infinito y la reproducción automática. Tras revisar la evidencia sobre el uso de pantallas y la salud, el grupo advirtió que estos mecanismos pueden prolongar el tiempo de conexión y favorecer conductas compulsivas.

¿A quiénes afecta más el uso problemático de internet?

El informe incluye bajo este término conductas como el uso compulsivo de redes sociales, las apuestas en línea, las compras compulsivas y la búsqueda reiterada de información sobre salud, conocida como cibercondría. Entre los grupos más vulnerables identifica a menores de edad y jóvenes, personas con trastornos mentales o del neurodesarrollo y personas de ingresos bajos y medios.

La comisión también advierte que las consecuencias pueden extenderse a la economía familiar y al trabajo. Entre los costos que recoge el informe figuran el gasto en atención sanitaria, la pérdida de productividad y el tiempo que las familias dedican al cuidado sin remuneración. Los expertos también señalan una posible reducción de la calidad de vida.

¿Qué cambios propone la comisión para las plataformas digitales?

Los especialistas plantean adoptar normas vinculantes a escala nacional e internacional y establecer la responsabilidad legal de las empresas tecnológicas por los daños a la salud derivados del diseño intencional de sus plataformas. Según el informe, los límites de edad por sí solos resultan insuficientes porque dejan intactas funciones como las recomendaciones algorítmicas personalizadas y las notificaciones intrusivas.

Entre las medidas de protección de menores, la comisión propone reforzar la verificación de edad, prohibir la publicidad personalizada basada en perfiles y ofrecer herramientas para limitar el tiempo de uso. Su agenda también contempla atención clínica y educación digital para enseñar a los jóvenes a navegar de forma segura y ayudar a las familias a establecer límites.