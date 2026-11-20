¿Ardor en la parte superior del abdomen, náuseas, vómitos o sensación de llenura después de comer? Estos síntomas suelen asociarse con la gastritis, una condición frecuente que, en muchos casos, mejora con tratamiento. Sin embargo, cuando las molestias persisten o aparecen señales de alerta, es importante acudir a un especialista y evitar normalizarlas, pues podrían estar relacionadas con otras enfermedades, incluido el cáncer gástrico.

En el Perú, el cáncer de estómago representa un importante problema de salud pública. De acuerdo con cifras de GLOBOCAN 2024, se estimaron 6 mil casos nuevos, y más de 5 mil fallecimientos por su causa lo que lo ubica como el tercer cáncer de mayor incidencia y la primera causa de muerte por cáncer en la población general.

Uno de los principales factores asociados al desarrollo de gastritis crónica y al riesgo de cáncer gástrico es la infección por Helicobacter pylori (H. pylori), una bacteria que puede permanecer en el estómago durante años. Aunque tener esta infección o presentar gastritis no significa necesariamente desarrollar cáncer, su presencia requiere evaluación y, de ser necesario, tratamiento oportuno.

“Si las molestias digestivas persisten por una semana o más, o se presentan síntomas como dolor abdominal, dificultad para tragar, pérdida de peso inexplicable o deposiciones negras o con sangre, es importante acudir a un gastroenterólogo para una evaluación”, explica el Dr. Cristian Pacheco, líder del Grupo de estudio de Tumores Gastrointestinales de la Sociedad Peruana de Oncología Médica (SPOM). Ignorar estas señales puede retrasar el diagnóstico de enfermedades que requieren atención médica.

Además, explicó que la gastritis es un problema frecuente que afecta a miles de peruanos. Se caracteriza por la inflamación del revestimiento del estómago y puede provocar ardor en la parte superior del abdomen, náuseas, vómitos y sensación de saciedad después de comer.

En el Perú, una de las principales dificultades frente al cáncer gástrico es que suele detectarse en etapas avanzadas. La falta de programas de tamizaje, la desinformación sobre los síntomas, el temor al diagnóstico y las barreras económicas o geográficas pueden dificultar el acceso a una evaluación oportuna. De hecho, aproximadamente ocho de cada diez casos se diagnostican en etapas avanzadas, mientras que la detección temprana puede mejorar considerablemente el pronóstico, con tasas de supervivencia superiores al 60%.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI?

La infección por H. pylori es frecuente en la región. Se estima que entre el 60% y el 80% de los adultos en Latinoamérica tienen la bacteria, mientras que en el Perú su prevalencia se encuentra entre el 45% y el 83%.

Esta bacteria puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados, así como por contacto directo con saliva, vómito o heces. Por ello, mantener hábitos de higiene adecuados es importante para reducir el riesgo de infección.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer o preparar alimentos, desinfectar adecuadamente frutas y verduras, evitar el consumo de carnes crudas o insuficientemente cocidas, no compartir utensilios y consumir agua potable.

La Dra. Lina Laguado Gómez, directora médica de Bristol Myers Squibb Perú, destacó la importancia de adoptar estilos de vida saludables como parte del cuidado de la salud digestiva y la prevención de tumores en el sistema gastrointestinal. En ese sentido, recomendó moderar el consumo de alimentos ahumados, procesados o con exceso de sal, abandonar el hábito de fumar y evitar el consumo de alcohol, así como realizar el tratamiento correspondiente cuando se diagnostique una infección por H. pylori.

LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO OPORTUNO

La endoscopia digestiva alta o gastroscopia es una de las principales herramientas para evaluar el sistema digestivo superior. Este procedimiento permite observar el esófago, el estómago y el duodeno, así como identificar lesiones y tomar biopsias cuando sea necesario, ayudando a detectar condiciones que requieren seguimiento o tratamiento.

“En caso de que se diagnostique cáncer, hay que hacer estudios para determinar la etapa del tumor (cuánto se ha extendido), y considerando además el estado general del paciente, se definirá el tratamiento. Puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia”, señala el Dr. Cristian Pacheco.

Por ello, es importante no automedicarse ni recurrir de manera reiterada a antiácidos para aliviar las molestias digestivas. Si bien pueden proporcionar un alivio temporal, su uso sin evaluación médica puede contribuir a postergar la consulta y el diagnóstico de una condición que necesita atención.

UNA CAMPAÑA PARA PROMOVER EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO

Con el objetivo de promover la información, la prevención y la consulta oportuna frente a molestias digestivas, Bristol Myers Squibb (BMS) Perú impulsa la campaña “En serio, ¿es gastritis?”, en alianza con la Liga Contra el Cáncer, la Sociedad Peruana de Oncología Médica (SPOM) y la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE).

La iniciativa busca contribuir a cerrar brechas en el acceso a la información y al diagnóstico oportuno, mediante acciones de educación, sensibilización y apoyo a organizaciones de pacientes, promoviendo que más personas reconozcan las señales de alerta y busquen atención profesional.

“En la Liga contra el Cáncer estamos convencidos de que la información puede hacer la diferencia. Por eso, a partir de este año nos sumamos a la campaña de BMS ‘En serio, ¿es gastritis?’, porque queremos ayudar a que más peruanos cuiden su salud digestiva. Generar conciencia es un paso clave para salvar vidas”, señala Adolfo Dammert Ludowieg, presidente de la Liga Contra el Cáncer.

Durante noviembre, la campaña también tendrá presencia en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que registra más de 50,000 usuarios diarios, a través de cinco estaciones de la Etapa 1A ubicadas en Ate y Santa Anita. Asimismo, la organización Miss Perú y sus candidatas se suman a esta iniciativa para ampliar el alcance del mensaje y promover el cuidado de la salud digestiva.

La campaña cuenta con información y contenidos educativos disponibles en www.enserioesgastritis.pe , donde las personas pueden conocer más sobre los síntomas, los factores de riesgo y las señales de alerta.

Escuchar a nuestro estómago es el primer paso. Por eso, ante la sospecha de que algo no está bien, vale la pena preguntarnos: “¿En serio, ¿es gastritis? o puede ser algo más?”

Para conocer más sobre el cáncer gástrico, escaneé el código QR o visite la página www.enserioesgastritis.pe. Recuerde que las declaraciones son de carácter informativo y no sustituyen el diagnóstico de un especialista.