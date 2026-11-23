Las altas temperaturas pueden afectar el bienestar de las personas, especialmente cuando permanecen expuestas al sol durante varias horas o no consumen suficiente agua. La deshidratación puede manifestarse mediante cansancio, mareos, dolor de cabeza y dificultades para mantener la concentración.

La pérdida de líquidos ocurre cuando el organismo elimina más agua de la que recibe, situación que puede agravarse con la sudoración excesiva. Por ello, es importante prestar atención a señales como la sed intensa, la boca seca y la disminución de la cantidad de orina.

Recomendaciones para evitar la deshidratación

Para reducir los riesgos, se recomienda beber agua durante el día, incluso antes de sentir sed, utilizar ropa ligera y permanecer en lugares frescos y ventilados. También es conveniente evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.

En caso de presentar mareos, debilidad o malestar, es importante detener la actividad física, buscar un espacio fresco y reponer líquidos. Si los síntomas son intensos, persisten o aparecen signos de confusión o desmayo, se debe buscar atención médica inmediata.