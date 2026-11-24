El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Entre sus principales manifestaciones se encuentra la fiebre alta, que suele aparecer de forma repentina y puede durar entre dos y siete días.

Otros síntomas frecuentes son el dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y sarpullido en la piel. También pueden presentarse cansancio y pérdida del apetito.

Señales de alarma que requieren atención médica

Algunas personas pueden desarrollar complicaciones, especialmente cuando la fiebre comienza a desaparecer. El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de encías o nariz, la presencia de sangre en las heces y la dificultad para respirar son señales que requieren atención médica inmediata.

Ante la sospecha de dengue, se recomienda acudir a un establecimiento de salud, mantenerse hidratado y evitar la automedicación. No se deben consumir medicamentos como ibuprofeno, naproxeno o aspirina, debido al riesgo de sangrado. El paracetamol puede utilizarse para controlar la fiebre, siguiendo las indicaciones del personal de salud.