Con un emotivo flashmob, teleoperadoras de EsSalud sensibilizaron a la ciudadanía sobre la importancia de buscar ayuda. En lo que va del año, el servicio gratuito de orientación psicológica.

Con música, carteles y mensajes de solidaridad, las teleoperadoras del Seguro Social de Salud (EsSalud) dejaron por unos minutos sus cabinas de atención para protagonizar un flashmob en la sede central de la institución, con un mensaje dirigido a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia: no están solas y pueden recibir orientación y apoyo psicológico llamando gratuitamente a la Línea 107, opción 2.

La actividad, realizada en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reunió a trabajadoras de la Gerencia Central de Atención al Asegurado, quienes buscaron sensibilizar a la ciudadanía y dar a conocer los canales de ayuda disponibles.

Esta iniciativa se enmarca en el enfoque de atención humanizada que impulsa la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, orientado a brindar una respuesta cercana, empática y oportuna, especialmente a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

45 mil casos de atención psicológica

En lo que va del año, la Línea 107 de EsSalud ha recibido más de 231 mil llamadas a nivel nacional. De este total, cerca de 45 mil corresponden a la opción 2, especializada en orientación psicológica, a través de la cual se identificaron 191 casos de mujeres afectadas por distintos tipos de violencia.

Entre las situaciones reportadas figuran agresiones físicas, psicológicas y sexuales, violencia patrimonial y tocamientos indebidos.

Ante estos casos, los especialistas brindan contención emocional, orientan a las usuarias sobre las rutas de protección y coordinan la atención médica que cada situación requiera.

Keendy Rodas Tristán, subgerente de Atención al Asegurado de EsSalud, destacó que el servicio cuenta con profesionales preparados para escuchar sin juzgar, intervenir en situaciones de crisis y orientar a las mujeres sobre las alternativas de ayuda disponibles, en un espacio de atención confidencial y respetuoso.

Atención articulada para evitar la revictimización

Como parte de las acciones para fortalecer la respuesta frente a la violencia contra la mujer, EsSalud y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) han implementado la interconexión entre la Línea 107 y la Línea 100.

Esta articulación permite que, cuando se identifica un caso que requiere atención especializada, el personal de EsSalud pueda derivar directamente a la usuaria a la Línea 100, sin que tenga que interrumpir la comunicación ni realizar una nueva llamada.

De esta manera, ambas instituciones facilitan el acceso oportuno a los servicios de orientación y protección, procurando evitar que las mujeres tengan que relatar reiteradamente experiencias dolorosas y reduciendo el riesgo de revictimización.

Orientación psicológica gratuita las 24 horas

EsSalud recordó que la Línea 107, opción 2, ofrece orientación psicológica gratuita durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

El servicio está disponible para toda la población, independientemente de que cuente con EsSalud, el Seguro Integral de Salud (SIS), un seguro privado o no tenga ningún tipo de cobertura.

A través de este canal, las personas pueden recibir orientación especializada y acompañamiento emocional para afrontar situaciones difíciles y conocer las alternativas de ayuda disponibles.

EsSalud recuerda a las mujeres que ninguna forma de violencia debe ser normalizada ni justificada y que tienen derecho a recibir ayuda, ser escuchadas y vivir sin miedo.

Si necesitas orientación psicológica o atraviesas una situación de violencia, llama gratuitamente a la Línea 107, opción 2. No estás sola.