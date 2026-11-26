Un informe a medias, un correo sin responder y varias pestañas abiertas pueden hacer que la jornada se prolongue en la cabeza. El esfuerzo de recordar qué falta y de saltar entre tareas puede dificultar la concentración y contribuir al cansancio mental. Para aliviar esa carga, especialistas en psicología y ciencias cognitivas plantean cinco cambios en la forma de organizar los pendientes y cerrar el día laboral.

¿Por qué las tareas sin terminar siguen ocupando la mente?

En 1927, la psicóloga Bluma Zeigarnik observó que las personas recordaban mejor las tareas interrumpidas que las completadas. El hallazgo dio nombre al efecto Zeigarnik, aunque ha sido difícil reproducirlo de manera consistente. Christine Syrek, profesora de Psicología en Alemania, explica que mantener presente una tarea facilita retomarla. En estudios con sus colegas, los pendientes de fin de semana laboral se asociaron con estrés, alteraciones del sueño y pensamientos repetitivos sobre el trabajo.

Cinco consejos para desconectar del trabajo

1. Reserva tiempo para retomar los pendientes. Anota el siguiente paso de cada tarea y asígnale un bloque en la agenda.

2. Silencia las notificaciones laborales. Fija horarios para revisar el correo y los chats de trabajo, de modo que cada alerta no vuelva a llevar tu atención a lo que quedó pendiente.

3. Evita saltar entre proyectos. Siempre que sea posible, termina una tarea antes de abrir otra. Joan Ongchoco, profesora de Ciencias Cognitivas en la Universidad de la Columbia Británica, señala que alternar entre actividades exige un esfuerzo adicional a la memoria de trabajo.

4. Ajusta los plazos antes de feriados o vacaciones. Identifica qué requiere atención antes de salir y deja anotado en qué punto quedaron los demás proyectos.

5. Crea un ritual de cierre. Si trabajas desde casa, guarda la computadora en otra habitación o sal a caminar al terminar. Según Oliver Weigelt, especialista en Psicología Organizacional de la Universidad de Groninga, un cambio de entorno puede ayudar a marcar el paso del trabajo al tiempo personal.