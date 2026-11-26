El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura del zancudo Aedes aegypti, que se reproduce en recipientes donde se acumula agua. Por ello, las autoridades sanitarias exhortan a las familias a reforzar las medidas de prevención dentro y fuera de sus viviendas.

Entre las principales recomendaciones figura identificar y eliminar posibles criaderos, como baldes, botellas, llantas, latas, floreros y tanques sin tapa. También se aconseja lavar y escobillar los depósitos donde se almacena agua antes de volver a utilizarlos.

¿Qué medidas ayudan a prevenir el dengue?

El Ministerio de Salud recomienda reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral, mantener tapados los recipientes y limpiar periódicamente los bebederos de las mascotas. Asimismo, se aconseja desechar objetos en desuso que puedan acumular agua.

Para evitar las picaduras, es importante utilizar repelente, vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y colocar mallas en puertas y ventanas. También se recomienda permitir el ingreso del personal de salud debidamente identificado durante las inspecciones domiciliarias.

Reconoce los síntomas y evita la automedicación

Entre los síntomas del dengue se encuentran la fiebre alta, el dolor de cabeza, las molestias musculares y articulares, el dolor detrás de los ojos y las erupciones en la piel. Ante estas señales, se debe acudir a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

El dolor abdominal intenso y persistente, los vómitos continuos, los sangrados y la somnolencia son signos de alarma que requieren atención médica inmediata. La prevención comienza en casa y necesita la participación de toda la comunidad.