El Ministerio de Salud reforzará las acciones contra el dengue en Lambayeque, luego de que la región superara los 20 000 casos y registrara 47 fallecidos. El ministro Luis Dyer llegó a Chiclayo para coordinar con las autoridades locales las medidas frente a la emergencia sanitaria.

Como parte de la intervención, se contratará a 300 inspectores que visitarán viviendas para orientar a los vecinos y detectar posibles focos de reproducción del mosquito transmisor. El titular del sector pidió a la población colaborar con estas visitas y permitir el ingreso del personal.

Minsa reforzará la atención médica y la vacunación

Dos hospitales de Lima, el Casimiro Ulloa y el Santa Rosa, brindarán asesoría especializada por telemedicina durante las 24 horas. Este servicio contará con 71 infectólogos y más de 400 especialistas en medicina interna para orientar a los médicos que atienden a pacientes con dengue en Lambayeque.

El plan también contempla intensificar las jornadas de vacunación y fortalecer la vigilancia epidemiológica. Además, el Minsa coordinará acciones con el sector privado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ampliar la capacidad de respuesta sanitaria en la región.