Las altas temperaturas también afectan a los animales domésticos, por lo que es importante tomar precauciones para evitar que sufran complicaciones. Los perros y gatos pueden presentar golpes de calor si permanecen mucho tiempo bajo el sol o en lugares donde no circula suficiente aire.

Para reducir los riesgos, se recomienda colocar varios recipientes con agua fresca, mantener a las mascotas en espacios ventilados y habilitar zonas con sombra. Los paseos deben realizarse en las primeras horas de la mañana o al caer la tarde, evitando que sus patas entren en contacto con superficies demasiado calientes.

¿Qué síntomas advierten un golpe de calor?

El jadeo intenso, la respiración acelerada, el decaimiento, los vómitos y la dificultad para mantener el equilibrio pueden indicar que una mascota está sufriendo por el calor. Si presenta estos síntomas, debe ser llevada a un lugar fresco y recibir atención veterinaria cuanto antes.

También es importante evitar dejar a los animales dentro de vehículos estacionados, incluso por pocos minutos. Asimismo, cortarles todo el pelaje no es una solución recomendada sin orientación veterinaria, pues este también ayuda a proteger su piel de la exposición solar.