Ante las emergencias asociadas al fenómeno del Niño en el norte del país, el Ministerio de Salud (Minsa) reunió a autoridades y profesionales de distintos sectores para analizar cómo proteger la salud mental de la población afectada.

En la sesión participaron la viceministra de Salud Pública, María Cuba, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario. También asistieron el viceministro de Prestaciones Sociales del Midis, Walter Efraín Borja, y el representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en el Perú, doctor Gustavo Mery.

Los participantes analizaron los efectos psicosociales que causan los desbordes, las inundaciones y los huaicos asociados al fenómeno El Niño. También abordaron cómo fortalecer las capacidades de las comunidades y la importancia de incorporar la salud mental en las acciones de preparación, respuesta y recuperación ante desastres.

Trabajo entre sectores

"La salud mental no se construye por tener solo más especialistas en el territorio, sino también con las condiciones que damos a las personas y cómo nos articulamos entre los diversos sectores, públicos y privados, para construirlas", señaló la viceministra María Cuba.

Durante la exposición sobre promoción de la salud mental, derechos humanos y salud pública, se destacó el papel de los vínculos comunitarios, las redes de apoyo y las capacidades colectivas para afrontar las crisis y favorecer la recuperación psicosocial de las poblaciones afectadas.

Por su parte, el representante de la OPS/OMS explicó la importancia de comprender los efectos de los eventos climáticos extremos sobre el bienestar psicológico de las personas, así como las necesidades de prevención, atención y apoyo psicosocial, especialmente en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

La sesión se realizó en un contexto de emergencias por lluvias intensas en el norte del país que han causado inundaciones en Piura: En Tumbes, las precipitaciones han afectaron viviendas, vías de transporte y la producción agrícola.

Apoyo psicosocial ante desastres

Tras estas exposiciones y el intercambio de ideas, la Mesa destacó la importancia de integrar la salud mental y el apoyo psicosocial en la gestión del riesgo de desastres, teniendo en cuenta las necesidades de las personas, las familias, las comunidades y los equipos que intervienen durante las emergencias.

Estos aportes contribuirán a fortalecer el cuidado de la salud mental, sobre todo en los pueblos, distritos y provincias en situación de vulnerabilidad ante los efectos del fenómeno El Niño y a avanzar en la formulación de los Lineamientos Multisectoriales de Salud Mental.