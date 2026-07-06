“Tengo derecho de saber quién mató a mi madre”: Ariel Bracamonte en entrevista con Milagros Leiva

Ariel Bracamonte regresó al Perú con el propósito de encontrar justicia por el asesinato de su madre, la empresaria Myriam Fefer, ocurrido el 15 de agosto de 2006. En entrevista con la periodista Milagros Leiva, aseguró que, después de casi dos décadas, aún espera conocer quién fue el autor intelectual del crimen y reiteró que tiene el derecho de saber toda la verdad sobre uno de los casos policiales más recordados del país.

Durante la conversación, rechazó las acusaciones que lo vincularon con el crimen y afirmó que su padre creó correos electrónicos para hacerlo aparecer como responsable del asesinato, versión que negó de manera categórica. Asimismo, recordó que su hermana Eva Bracamonte fue acusada por la Fiscalía como presunta autora intelectual del homicidio, pero posteriormente fue absuelta por la justicia peruana.

En el programa Sin Rodeos, Bracamonte anunció además el lanzamiento de un pódcast en el que contará su versión de los hechos y compartirá detalles inéditos de la investigación fiscal y policial. Según explicó, el espacio abordará las diligencias realizadas durante el proceso, las presuntas irregularidades que observó y las versiones que, a su juicio, se difundieron sobre su participación en el caso.

ANUNCIA NUEVAS REVELACIONES

El hijo de la empresaria señaló que también hablará sobre su relación con su hermana Eva Bracamonte, las acusaciones que enfrentó durante la investigación y otros episodios que marcaron su vida desde el asesinato de su madre. Con este proyecto, busca aportar nuevos elementos al debate público y mantener vigente la búsqueda de respuestas sobre un crimen que, afirma, aún no ha sido completamente esclarecido.