¡Exclusivo! Así de fácil un civil puede conseguir un uniforme policial por S/210

En exclusiva, ‘Sin Rodeos’ evidenció que un civil pudo adquirir en apenas 10 minutos un uniforme oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), sin que se le solicitara acreditar que pertenecía a la institución.

El equipo periodístico logró comprar por S/210 una indumentaria similar a la utilizada por el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), unidad policial cuyos uniformes habrían sido utilizados por los presuntos secuestradores de un empresario minero en Trujillo.

La compra se realizó en un establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Francisco Pizarro con prolongación Tacna. El uniforme incluía distintivos policiales, bandera peruana y galones, además de la posibilidad de bordar un nombre.

PREOCUPACIÓN

La facilidad para adquirir estas prendas genera preocupación debido a que los delincuentes que secuestraron al empresario minero utilizaron indumentaria similar a la policial para montar un falso operativo y ganarse la confianza de sus víctimas.