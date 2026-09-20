Pronunciamiento de madre de víctima del colegio Liceo Naval

La madre del menor involucrado en el caso del Liceo Naval, cuyo nombre quedó expuesto involuntariamente durante la última edición del programa Esta Noche, emitió un pronunciamiento dirigido a la periodista Milagros Leiva. En su mensaje, aclaró que no tiene intención de iniciar acciones en su contra y consideró que lo ocurrido se trató de un error involuntario en medio de la presión y rapidez con la que se manejan estos casos.

A través de un comunicado, señaló que el objetivo principal es alcanzar justicia para su hijo. Por ello, pidió que el periodismo contribuya a una investigación profunda y responsable, que permita escuchar a todas las partes y, sobre todo, ayude a garantizar la protección del menor. Asimismo, invitó a la conductora a convertirse en una aliada en este proceso y utilizar su espacio televisivo para buscar justicia.

“Como madre, lo único que busco es garantías reales de protección y que hechos como estos no vuelvan a repetirse”, expresó en su comunicado. También manifestó su disposición para colaborar con información que sea necesaria y apostó por construir un camino en el que la cobertura periodística contribuya a esclarecer los hechos sin desviar la atención del objetivo central: conocer la verdad y alcanzar justicia.

MILAGROS LEIVA REITERÓ SUS DISCULPAS

Por su parte, la periodista Milagros Leiva reiteró sus disculpas públicas por lo sucedido y pidió no desviar la atención del objetivo principal que es encontrar justicia. En ese sentido, la conductora de televisión sostuvo que lo fundamental es que se investiguen los hechos ocurridos en el bus del Liceo Naval y reiteró su pedido para que los responsables reciban la máxima sanción de acuerdo a ley.