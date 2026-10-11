Caso Liceo Naval: chats demostrarían culpabilidad de adolescentes

Conversaciones de WhatsApp e Instagram posteriores a la agresión sexual contra un adolescente del colegio Liceo Naval podrían convertirse en elementos claves para el esclarecimiento de los hechos. El programa periodístico Esta Noche, de Milagros Leiva, difundió este domingo mensajes en los que los menores involucrados se comunicaban con la víctima para preguntarle cómo se encontraba y algunos hasta le pidieron perdón por lo ocurrido.

Entre los mensajes difundidos figuran preguntas sobre el estado físico del adolescente y recomendaciones para acudir al médico. Asimismo, uno de los menores le pide disculpas y niega haber cometido el abuso, mientras que en otras conversaciones algunos involucrados reconocen haber sujetado a la víctima. Estas conversaciones deberán ser analizadas por las autoridades fiscales para determinar su alcance dentro de la investigación.

La difusión de los chats también reavivó los cuestionamientos a los argumentos que habrían presentado algunos integrantes de la defensa de los adolescentes, quienes habrían descrito lo ocurrido como una broma o un juego. En ese contexto, se cuestionó la gravedad de los hechos denunciados y se rechazaron los ataques dirigidos contra la madre de la víctima, quien enfrenta dificultades para defenderse públicamente sin exponer la identidad de su hijo.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

El caso continúa en el ámbito judicial y la próxima audiencia está prevista para el jueves. La defensa de la víctima espera que las conversaciones y los demás elementos recopilados sean examinados por la Fiscalía y el Poder Judicial para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. La responsabilidad de los adolescentes deberá establecerse a partir de las pruebas actuadas y las decisiones de las autoridades competentes.