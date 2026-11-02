Eduardo Roy Gates: “Este es un borrador que ha salido de la Fiscalía”

El abogado Eduardo Roy Gates cuestionó la filtración de un borrador de la disposición fiscal número 8, correspondiente a una investigación contra la empresa Paltarumi. Durante una entrevista en el programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva, explicó que el documento difundido por un medio de comunicación con fecha del 10 de agosto de 2026 y que no contaba con la firma del fiscal adjunto a cargo del caso. Sin embargo, precisó que la disposición oficial notificada a las partes fue emitida nueve días después, el 19 de agosto, y sí tenía las firmas correspondientes.

Roy Gates sostuvo que el borrador únicamente pudo haber estado en poder de los fiscales responsables de la investigación, por lo que pidió esclarecer quién lo entregó a la prensa. A su juicio, la filtración evidencia una presunta falta de imparcialidad en la actuación del Ministerio Público y tendría como finalidad perjudicar a Paltarumi y a su principal accionista Jimmy Pflücker. Por ello, consideró que los fiscales involucrados no deberían continuar a cargo del caso y señaló que su defensa ha solicitado la intervención de las autoridades de control correspondientes.

El abogado también cuestionó la apertura de una nueva investigación contra Paltarumi, basada, según indicó, en un informe de inteligencia financiera de la UIF fechado el 29 de diciembre de 2025. Afirmó que el documento contiene información falsa al señalar que la empresa estaba investigada en otra carpeta fiscal y que había adquirido mineral de proveedores sin inscripción en el Reinfo. En respuesta, aseguró que la compañía entregó más de 50 mil folios a la Fiscalía para acreditar que sus proveedores contaban con los registros exigidos. Añadió que la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra funcionarios de la UIF por presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica.

INVESTIGAN A FUNCIONARIOS DE LA UIF

Finalmente, Roy Gates recordó que la primera investigación contra Paltarumi, iniciada en 2021 tras las declaraciones relacionadas con el caso de Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, fue archivada en diciembre de ese año, decisión que posteriormente fue confirmada por la Fiscalía Superior en mayo de 2022. Advirtió que una investigación por lavado de activos puede generar consecuencias para una empresa incluso antes de que se establezca alguna responsabilidad, como el cierre de cuentas bancarias y restricciones financieras. No obstante, afirmó que Paltarumi cumple con procedimientos de debida diligencia en la compra de mineral y cuenta con documentación para sustentar sus operaciones.