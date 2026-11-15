“Es la historia de un León”: periodista presenta libro inspirado en papa León XIV

El periodista y escritor Iván Herrera Orsi presentó su libro Es la historia de un león, una obra inspirada en la vida del papa León XIV y en su trayectoria antes de convertirse en sumo pontífice. En entrevista con Milagros Leiva, explicó que el proyecto le permitió conocer diferentes facetas del religioso a través de testimonios de sacerdotes que compartieron con él durante su labor pastoral en el Perú, especialmente en Chiclayo.

Herrera destacó la sensibilidad y empatía de León XIV, y recordó el testimonio de un sacerdote que relató cómo el entonces obispo Robert Prevost se emocionó al conocer los conflictos entre algunos miembros del clero. Según contó, el religioso expresó su tristeza al ver a sacerdotes enfrentados, una reacción que impactó a los presentes y contribuyó a cambiar la percepción que tenían sobre él, inicialmente marcada por el escepticismo ante la llegada de un obispo extranjero.

El escritor también resaltó la prudencia del pontífice al afrontar situaciones complicadas. Entre los episodios recogidos en el libro mencionó una celebración religiosa en la que unos seminaristas olvidaron el misal y otros implementos. En lugar de reprenderlos, Prevost les transmitió tranquilidad y les dijo que conocía las oraciones de memoria, aunque les pidió estar más atentos en una próxima ocasión. Asimismo, recordó que el religioso sabía actuar con firmeza cuando debía proteger a otras personas, como ocurrió durante un episodio en el que defendió a jóvenes seminaristas ante la presencia de soldados.

ESCRITO EN DOS MESES

Finalmente, Herrera señaló que la elaboración del libro fue un trabajo intenso que se concretó en aproximadamente dos meses. La publicación recoge distintas experiencias que permiten acercarse al carácter del papa León XIV, a quien describió como un hombre sensible, sereno y capaz de expresar sus convicciones con firmeza. Durante la entrevista, también se destacó que su reciente visita al Perú permitió observar varias de esas características en sus encuentros con los fieles y en sus mensajes durante el recorrido por el país.