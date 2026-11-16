Padre Pablo revela anécdotas desconocidas sobre León XIV y su vínculo con el Perú

El padre Pablo, sacerdote de la comunidad agustiniana, reveló diversas anécdotas sobre su amistad con el papa León XIV durante una entrevista en el programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva. El religioso recordó los años de cercanía con Robert Prevost, antes de convertirse en sumo pontífice, y destacó el profundo vínculo que mantiene con el Perú, donde desarrolló gran parte de su labor pastoral.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante el encuentro de León XIV con sacerdotes, religiosos y fieles en la Catedral de Lima. El padre Pablo contó que, cuando el pontífice se acercaba a saludar a los asistentes, logró reconocerlo y escuchó que lo llamaba por su nombre: «Oh, Pablo». Ambos se abrazaron emocionados y compartieron unas palabras, aunque el sacerdote confesó que, debido a la intensidad del momento, no recuerda con precisión lo que conversaron.

Asimismo, relató que durante un encuentro posterior en la Nunciatura Apostólica le entregó al Papa una pequeña cruz de madera que había recibido como regalo de una niña. Al explicarle que se la obsequiaba con mucho cariño, León XIV inicialmente le pidió que se la quedara, pero finalmente aceptó el presente y se lo colocó. También recordó que el pontífice le comentó una conversación que había tenido durante su vuelo al Perú, relacionada con el recibimiento que tendría en el país.

MENSAJE DE UNIDAD

Por su parte, el padre Pablo destacó que la visita papal deja un mensaje de unidad, solidaridad y esperanza para todos los peruanos, especialmente frente a las dificultades que atraviesa el país. «El Perú unido es más fuerte que cualquier tempestad que podamos sentir», expresó. Finalmente, pidió a los ciudadanos mantener vivo el mensaje de León XIV y demostrar que la unión y la fe pueden contribuir a superar las divisiones y los problemas nacionales.