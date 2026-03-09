Denisse Miralles en Sin Rodeos: responde por desabastecimiento de gas y virtualidad de clases

En medio de la emergencia por el desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) en el Perú, tras una deflagración ocurrida en Megantoni (Cusco), la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, estuvo en el programa Sin Rodeos con Milagros Leiva y respondió sobre la escasez de GNV y la decisión de implementar clases virtuales.

¿QUÉ RESPONDIÓ LA TITULAR DE LA PCM?

Durante su intervención, Miralles hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre el complicado momento energético que atraviesa el país y a acatar las medidas anunciadas por el Gobierno liderado por José María Balcázar, las cuales se prevé que tengan una duración de cinco días.

“Estamos en una crisis energética y queremos tomar una medida responsable para evitar que este problema, que no ha causado el Gobierno, tenga impactos mayores (…) Son clases virtuales y hay excepciones (…) Hay que tomar conciencia de lo que está pasando”, declaró.

Además, la titular de la PCM puso énfasis en los menores que asisten a nidos y en estudiantes con habilidades especiales. En ese sentido, pidió a los padres de familia que, de ser necesario, soliciten autorización en la UGEL correspondiente para que sus hijos puedan asistir de manera presencial.

¿CUÁNDO SE SOLUCIONARÁ EL PROBLEMA EN MEGANTONI?

Tras ser consultada sobre el tiempo que tomará reparar los daños provocados por la explosión en Megantoni, Denisse Miralles aseguró que el problema podría solucionarse en un plazo aproximado de 14 días, periodo que ha sido estimado por las autoridades y que, por el momento, no contempla una ampliación.