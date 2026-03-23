Sin Rodeos: PPK y su esposa Nancy Lange en entrevista exclusiva con Milagros Leiva

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski participó en una entrevista en el programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva, donde habló sobre la coyuntura política y los procesos legales que enfrenta en el Ministerio Público. Durante la conversación, también se refirió a su situación personal y familiar.

En la entrevista, su esposa Nancy Lange se conectó vía remota desde Estados Unidos, país donde reside desde hace ocho años. Durante su intervención, lamentó la distancia que los separa como familia y señaló que esta situación ha afectado a su hija, quien no ha podido compartir con ambos padres al mismo tiempo.

Pedro Pablo Kuczynski también lanzó duras críticas contra el fiscal José Domingo Pérez, a quien cuestionó por las investigaciones abiertas en su contra. Según señaló, hubo cierto ensañamiento por parte del Ministerio Público respecto a los presuntos delitos del que se le acusa.

MENSAJE A PPK

Finalmente, Nancy Lange aprovechó el espacio televisivo para enviarle un mensaje de apoyo a su esposo, reafirmando su compromiso en medio de las dificultades y el distanciamiento. “Te prometo estar contigo en las buenas y en las malas”, expresó, en un momento emotivo de la entrevista.