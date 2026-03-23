Carlos Álvarez en entrevista con Milagros Leiva: su pasado, presente y futuro

El candidato presidencial Carlos Álvarez, representante del partido País para Todos, participó en una entrevista en el programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva. Durante la conversación, el aspirante al Ejecutivo abordó distintos aspectos de su vida personal, profesional y política.

Álvarez recordó sus inicios en el mundo de la comicidad en las instalaciones de Panamericana Televisión, donde desarrolló gran parte de su carrera como humorista. Asimismo, destacó cómo su trayectoria en los medios le permitió conectar con el público y conocer de cerca la realidad del país.

En el ámbito político, el candidato presentó algunas de sus principales propuestas, enfocadas en combatir la delincuencia y la criminalidad, así como impulsar el desarrollo económico y social. En ese sentido, sostuvo que el país necesita medidas firmes para mejorar la seguridad y generar oportunidades para la población.

SUS PROPUESTAS

Finalmente, Álvarez señaló que, de llegar a la presidencia, buscará promover la unidad nacional. “El Perú necesita de todos los peruanos para lograr un verdadero cambio como sociedad”, afirmó, resaltando la importancia del trabajo conjunto entre ciudadanos y autoridades para el futuro del país.