Lourdes Flores: “No puede repetirse la fragmentación que tanto daño nos ha hecho”

La lideresa histórica del Partido Popular Cristiano pidió diálogo entre los dos candidatos que lleguen a disputar la segunda vuelta electoral.

En entrevista con el programa Sin Rodeos con Milagros Leiva, la lideresa histórica del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, criticó la organización de las Elecciones Generales 2026, señalando que miles de ciudadanos se vieron perjudicados por la falta de material electoral en distintos locales de votación.

Flores Nano fue enfática al referirse a la permanencia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, afirmando que “el señor Corvetto se tiene que ir a su casa”, en alusión directa a Piero Corvetto, tras los problemas registrados durante la jornada electoral.

En esa misma línea, lamentó que el candidato Roberto Chiabra no haya obtenido el respaldo esperado en las urnas, aunque aseguró que su agrupación política, considerado un partido histórico en el país, sabrá recuperarse y continuar vigente en el escenario político nacional.

LLAMADO AL DIÁLOGO

Por otro lado, hizo un llamado a Fuerza Popular y Renovación Popular para que asuman un deber moral con el país y busquen consensos que permitan estabilidad. Finalmente, el expremier Yehude Simon sostuvo que la izquierda atraviesa una crisis debido a la falta de liderazgos representativos y a constantes derrotas en los últimos años.