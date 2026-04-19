Luis Galarreta explica por qué Fuerza Popular no se suma a pedido de nuevas elecciones

Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, se pronunció sobre las presuntas irregularidades registradas durante la última jornada electoral, las cuales han derivado en denuncias de supuesto fraude y en pedidos de que se convoquen nuevos comicios.

En entrevista con el programa “Sin Rodeos”, conducido por Milagros Leiva, Galarreta expresó su indignación por la actuación del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y sostuvo que este tipo de situaciones “no son nuevas”. En ese sentido, pidió que las investigaciones se desarrollen “hasta las últimas consecuencias administrativas y penales”.

Durante la entrevista, el también dirigente político señaló que se debe esclarecer si existió alguna intención detrás de los hechos reportados. Asimismo, afirmó que las irregularidades detectadas serían “inaceptables” y consideró que, de encontrarse responsabilidades, estas deberían ser sancionadas conforme a ley.

PERMANENCIA DE CORVETTO

En esa misma línea, cuestionó la permanencia de Corvetto al frente de la ONPE y expresó su preocupación de cara a la segunda vuelta electoral, en la que participa su agrupación política. Galarreta indicó que su partido adoptará medidas de vigilancia durante el proceso, al advertir que en algunas zonas no se habría contado con personeros en la primera jornada.