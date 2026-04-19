Carlos Álvarez: “Que caigan todos los responsables del desastre electoral”

El excandidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, lanzó duras críticas contra el desarrollo del proceso electoral y exigió la salida inmediata del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, tras las denuncias de irregularidades. Sus declaraciones se dieron en una entrevista en el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva.

Durante la conversación, Álvarez afirmó que Corvetto “no puede seguir ni un minuto más” al frente de la institución, señalando que debe renunciar o ser destituido. Asimismo, sostuvo que todos los funcionarios involucrados en lo que calificó como un “desastre electoral” deben asumir responsabilidades.

El también actor pidió a las autoridades del Jurado Electoral Especial acelerar la resolución de actas impugnadas y observadas, con el objetivo de brindar mayor claridad sobre los resultados finales de los comicios. Consideró que la demora en estos procesos incrementa la incertidumbre en la ciudadanía.

EXIGE SANCIONES

Finalmente, Álvarez instó a evaluar la realización de elecciones complementarias en Lima, debido a los problemas en la distribución de material electoral que afectaron a miles de votantes. Además, advirtió que las irregularidades detectadas podrían dar lugar a denuncias penales contra los responsables.