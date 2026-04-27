José Jerí en 'Sin Rodeos': expresidente analiza proceso electoral

El expresidente José Jerí se pronunció sobre las presuntas irregularidades registradas en las últimas elecciones generales, situación que ha llevado a diversas agrupaciones políticas a solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la convocatoria de comicios complementarios.

Durante una entrevista en el programa Sin Rodeos con Milagros Leiva, el exmandatario sostuvo que, a su juicio, existieron irregularidades “llamativas, peculiares y finamente planificadas”. Asimismo, lamentó que un proceso que debía desarrollarse con normalidad haya terminado cuestionado. “Lo que debió ser un proceso tranquilo, lamentablemente se ensució”, afirmó.

No obstante, Jerí marcó distancia entre irregularidades y un eventual fraude electoral. En ese sentido, consideró que no corresponde convocar a nuevas elecciones ni a comicios complementarios, respaldando la decisión del JNE de declarar inviable dicha posibilidad. “He escuchado voces que pedían nuevas elecciones, pero desde mi perspectiva es correcto que se haya descartado esta opción, ya que habría sentado un mal precedente”, sostuvo.

SOBRE PIERO CORVETTO

Finalmente, el exjefe de Estado se refirió a la salida de Piero Corvetto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señalando que existirían responsabilidades “por acción u omisión” en las fallas detectadas. “Lo conozco desde hace años y me sorprende que, justamente en un proceso tan importante, se hayan presentado este tipo de falencias”, puntualizó.