Antauro Humala en entrevista con Milagros Leiva

Antauro Humala se presentó en el programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva, donde se pronunció sobre el actual escenario político de cara a la segunda vuelta electoral. El exmilitar también respondió a los cuestionamientos surgidos por sus recientes declaraciones públicas relacionadas con temas sensibles como el terrorismo.

Durante la entrevista, Humala Tasso anunció que respaldará al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en esta etapa decisiva. Según explicó, su apoyo responde a una alianza política previa que se consolidó luego de que el Jurado Nacional de Elecciones lo dejara fuera de la contienda en las elecciones generales.

En otro momento, el etnocacerista se refirió a los 19 años que permaneció en prisión por los delitos de homicidio y rebelión. Afirmó que su paso por la cárcel no modificó su forma de pensar ni sus principios ideológicos, manteniendo firme su postura política a lo largo del tiempo que permaneció privado de su libertad.

ANTAURO Y LA CÁRCEL

Finalmente, señaló que durante su reclusión escribió cuatro libros; sin embargo, cuestionó que estos no hayan sido considerados como trabajo por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sus declaraciones y respaldo político se producen en medio de un contexto electoral marcado por denuncias de posible fraude electoral.