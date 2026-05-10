Miguel Torres en “Sin Rodeos” analiza el panorama electoral rumbo a la segunda vuelta

El candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Miguel Torres, se pronunció sobre la próxima proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que oficializará a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

En entrevista con “Sin Rodeos”, señaló que su agrupación comparte las observaciones de distintos sectores políticos sobre presuntas irregularidades en la primera vuelta, aunque precisó que respetarán los resultados emitidos por las autoridades electorales. “Siempre lo hemos reconocido, incluso en el 2021 cuando no estuvimos de acuerdo”, indicó.

Asimismo, recordó el proceso electoral de 2021 y cuestionó la labor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en ese periodo. “Venimos diciendo que la gestión de Piero Corvetto y compañía era terrible, lo sufrimos en carne propia, no quisieron transparentar las cosas”, afirmó.

En otro momento, se refirió a Rafael López Aliaga y le recomendó reflexionar sobre el escenario político actual. “Llevar al Perú al caos, sea desde la derecha o la izquierda, no es una salida. Lo que se necesita es orden y estabilidad”, sostuvo.

ESTRATEGIA DE FUERZA POPULAR

Finalmente, indicó que la estrategia de Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta no se basa únicamente en alianzas políticas, sino principalmente en el respaldo ciudadano. “Keiko no está sola, tiene un gran equipo”, concluyó.