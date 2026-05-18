Alfredo Barnechea revela a quién apoyará en la segunda vuelta

En entrevista con el programa “Sin Rodeos”, conducido por Milagros Leiva, el excandidato presidencial Alfredo Barnechea anunció públicamente que apoyará la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral frente a Roberto Sánchez. El exdirigente de Acción Popular sostuvo que un eventual gobierno de Sánchez sería “nefasto” para el país debido a sus propuestas económicas y al entorno político que lo rodea.

En esa misma línea, Barnechea cuestionó además la cercanía de Roberto Sánchez con personajes como Antauro Humala, señalando que ello representa un mal precedente para Juntos por el Perú. Asimismo, consideró preocupante el rumbo que podría tomar el país bajo una eventual administración de Sánchez, especialmente en materia económica y política.

Durante la entrevista, el exparlamentario también se refirió al archivamiento de la investigación por lavado de activos contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, afirmando que “se hizo justicia”. En esa línea, criticó duramente al fiscal José Domingo Pérez, acusándolo de ensañarse con determinados actores políticos y cuestionando su cercanía con el expresidente Pedro Castillo y la candidatura de Roberto Sánchez.

SOBRE APOYO A KEIKO

Barnechea también expresó su malestar con el Jurado Nacional de Elecciones, al considerar que fue retirado injustamente de la carrera presidencial junto a Acción Popular. “Si no me hubieran sacado de carrera, habría estado compitiendo la segunda vuelta con Keiko Fujimori”, afirmó. Finalmente, sostuvo que respaldará a Fujimori, aunque advirtió que la candidata debe comprender que gran parte del apoyo que recibirá responderá al rechazo ciudadano hacia Sánchez y no necesariamente a una adhesión directa a su figura política.