Mabel Huertas y Enrique Castillo analizan desempeño de equipos técnicos en debate electoral

Los periodistas Mabel Huertas y Enrique Castillo analizaron el debate de equipos técnicos entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú realizado previo a la segunda vuelta presidencial. Durante el análisis, ambos evaluaron el desempeño de los representantes de cada agrupación política y el impacto que podría tener el encuentro en la campaña electoral.

Enrique Castillo sostuvo que el equipo técnico de Juntos por el Perú intentó moderar o maquillar los mensajes considerados más radicales del candidato presidencial Roberto Sánchez. Además, señaló que algunas exposiciones buscaron transmitir una imagen más técnica y conciliadora frente al electorado.

Por su parte, Mabel Huertas consideró que el equipo técnico de Fuerza Popular tuvo un mejor desempeño general, resaltando especialmente la participación del economista Luis Carranza, a quien calificó como uno de los más sólidos del debate. Asimismo, destacó que los representantes de Fuerza Popular evitaron centrar sus intervenciones en ataques directos contra sus adversarios políticos.

¿QUIÉN SALIÓ BENEFICIADO?

Ambos periodistas coincidieron en que los debates técnicos históricamente no modifican de manera significativa la intención de voto, aunque sí podrían contribuir a disipar dudas entre los ciudadanos indecisos. También remarcaron que tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez deberán dejar en claro si las propuestas expuestas por sus equipos técnicos representan realmente la línea de un eventual gobierno.