Luis Miguel Castilla rechaza afirmación de Roberto Sánchez tras debate presidencial

El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, se pronunció luego de que el candidato presidencial Roberto Sánchez lo mencionara durante el debate de segunda vuelta y afirmara que habría calificado a Pedro Francke como “el mejor ministro de Economía de los últimos tiempos”.

En entrevista con Milagros Leiva en 'Sin Rodeos', Castilla rechazó dicha afirmación y sostuvo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Además, señaló que evaluará posibles acciones legales por considerar que se difundió información incorrecta sobre sus opiniones.

Asimismo, comentó el desempeño de Sánchez durante el debate presidencial y consideró que el candidato evitó responder algunas interrogantes planteadas por su contendora, Keiko Fujimori. También cuestionó algunas de las afirmaciones realizadas durante el encuentro electoral.

EXMINISTRO QUERO SE PRONUNCIA

Por otro lado, el exministro de Educación Morgan Quero se refirió a una de las propuestas planteadas por Roberto Sánchez relacionada con el incremento de las remuneraciones de los docentes. Según indicó, la implementación de una medida de ese tipo requiere una evaluación técnica y presupuestal debido a su complejidad.