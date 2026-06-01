Mercedes Aráoz y Raúl Barrios coinciden en que Keiko Fujimori ganó el debate presidencial

La ex primera ministra Mercedes Aráoz evaluó el desempeño de los candidatos durante el debate presidencial y sostuvo que Keiko Fujimori mostró mayor coherencia en la presentación de sus propuestas. Según señaló, la candidata de Fuerza Popular logró imponerse desde una perspectiva racional al exponer planteamientos concretos sobre diversos temas de interés nacional.

Aráoz consideró que Roberto Sánchez apeló principalmente al aspecto emocional durante el debate y afirmó que, debido a su formación profesional como psicólogo, logró conectar con parte del electorado a través de su discurso. Sin embargo, cuestionó la viabilidad de varias de sus propuestas y aseguró que muchas de ellas no podrían concretarse en la práctica. “Es un gran mentiroso”, manifestó al referirse al candidato de Juntos por el Perú.

Por su parte, Raúl Barrios, actual presidente de la Cámara de Comercio de Lima, también consideró que Keiko Fujimori obtuvo un mejor desempeño durante el intercambio de ideas. En su análisis, sostuvo que Sánchez incurrió en contradicciones al abordar temas relacionados con su ideología política y su programa de gobierno.

“SÁNCHEZ NOS HA MENTIDO”

Asimismo, Barrios señaló que varias de las propuestas expuestas por el candidato de Juntos por el Perú durante el debate no figuran en su plan de gobierno. En ese sentido, cuestionó la consistencia de sus planteamientos y afirmó que existen discrepancias entre lo presentado ante el electorado y los documentos oficiales de su agrupación política.