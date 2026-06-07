Carlos Álvarez, Carlos Espá y José Williams reaccionan a resultados del conteo rápido

Tras los resultados del conteo rápido, que dieron a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, el 50.3 % de los votos frente al 49 % obtenido por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, diversas figuras políticas se pronunciaron sobre el panorama electoral.

REACCIONES

Durante una entrevista en el programa "Sin Rodeos", Carlos Álvarez expresó su preocupación por la polarización reflejada en los resultados e hizo un llamado a que quien resulte elegido priorice el bienestar del país y atienda problemas como la inseguridad ciudadana.

Por su parte, Carlos Espá cuestionó el impacto que, a su juicio, ha tenido la proliferación de partidos políticos en los últimos años y cómo ello ha influido en la percepción de la política por parte de la ciudadanía.

En tanto, José Williams consideró que el discurso ofrecido por Sánchez tras conocerse los resultados podría generar divisiones y sostuvo que es necesario enfocarse en los principales problemas que afectan a la población.