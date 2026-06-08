Reportan cédulas marcadas durante proceso electoral y solicitan investigación

Tras la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se reportaron y denunciaron diversas presuntas irregularidades relacionadas con algunas actas de votación.

En ese contexto, Luis Nole, jefe de personeros, denunció que su equipo tuvo limitaciones para acceder a determinados locales y mesas de sufragio, situación que, según indicó, dificultó las labores de fiscalización y supervisión del proceso electoral.

Asimismo, señaló que una de las principales preocupaciones fue la imposibilidad de verificar aspectos fundamentales, como posibles casos de suplantación de identidad y la concordancia entre el número de cédulas utilizadas y los votos emitidos, situaciones que posteriormente fueron detectadas mediante la verificación de actas presuntamente adulteradas y manchadas.

NO LE PERMITIERON EL ACCESO

Según Nole, al percatarse del ingreso de miembros de la ONPE a las mesas instaladas, solicitó el acceso de su equipo para realizar las verificaciones correspondientes; sin embargo, dicho pedido le fue negado. “Cuando yo solicité el ingreso con mis personeros, me impidieron el ingreso, al punto que me puse fuerte y hablé con el encargado de la ONPE”, indicó.

Asimismo, tras iniciarse el proceso electoral, una votante se percató de que su cédula estaba adulterada, hecho que provocó la paralización temporal de las votaciones en esa mesa de sufragio. “Se procedió correctamente a detener el sufragio y se pone a contar cédula por cédula y se da con la sorpresa de que son 65 cédulas manchadas en el lado de JP”, agregó.