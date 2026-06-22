Carlos Bruce en Sin Rodeos: sus motivaciones y propuestas para la Alcaldía de Lima

La carrera por la alcaldía de Lima comenzó y uno de los candidatos confirmados es Carlos Bruce, actual burgomaestre de Surco, quien anunció su participación en las próximas elecciones municipales y regionales. El político señaló que decidió asumir este nuevo reto debido a que la ley impide la reelección inmediata de alcaldes.

Bruce sostuvo que hubiera preferido permanecer al frente de la Municipalidad de Surco, pero explicó que las normas electorales no le permiten postular nuevamente al mismo cargo. Asimismo, adelantó que la contienda electoral estará marcada por ataques personales y cuestionamientos entre los candidatos que buscarán dirigir la capital.

En diálogo con Milagros Leiva, el aspirante al sillón municipal aseguró que su principal motivación es continuar impulsando obras y proyectos de infraestructura que beneficien a los ciudadanos. “Quiero dejar a Lima mejor que hace cuatro años”, manifestó al referirse a los objetivos que plantea para una eventual gestión metropolitana.

BRUCE Y SUS PROPUESTAS

Entre sus principales propuestas destacó la culminación de la Vía Expresa Sur, una de las obras de infraestructura vial más importantes para descongestionar el tránsito en la capital. Con la inscripción de los candidatos ya cerrada, los partidos políticos comienzan oficialmente la campaña rumbo a las elecciones municipales y regionales.