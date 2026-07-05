¿Cuáles serán las primeras medidas del gobierno de Keiko Fujimori? Miguel Torres responde

Tras la proclamación oficial de los resultados electorales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el senador electo por Fuerza Popular y segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, se pronunció sobre las prioridades que tendría el próximo gobierno de Keiko Fujimori.

En entrevista con Milagros Leiva, Torres señaló que la agrupación política apostará por la unidad del país y aseguró que cuenta con un equipo orientado a atender las principales demandas de la ciudadanía.

Además, sostuvo que el próximo gobierno deberá enfocarse en enfrentar problemas como la inseguridad ciudadana y los efectos del Fenómeno de "El Niño". Asimismo, indicó que es necesario fortalecer la presencia del Estado en las zonas que requieren mayor atención.

"Para poder rescatar a nuestro país, tenemos que hacernos presentes donde están los problemas. El Fenómeno de 'El Niño' y la inseguridad no nos van a dar tregua. Hoy por hoy tenemos un Estado lento, entonces desde el primer momento la población necesita gestos", manifestó.

SOBRE GABINETE MINISTERIAL

Respecto a la conformación del próximo Consejo de Ministros, el legislador electo indicó que el proceso aún se encuentra en evaluación y precisó que la decisión corresponde exclusivamente a la presidenta electa, Keiko Fujimori.