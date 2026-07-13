¿Cómo será el gobierno de Keiko Fujimori? Entrevista con Martha Chávez

La senadora electa por el partido Fuerza Popular, Martha Chávez, aseguró que no sería viable un eventual derecho de gracia para el expresidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión por el intento de autogolpe de Estado de 2022. Durante una entrevista en el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva, sostuvo que una medida de esa naturaleza vulneraría la Constitución y representaría un exceso en las facultades del presidente de la República, José María Balcázar.

“Sería un abuso de poder si lo hace, el presidente José María Balcázar estaría violando la Constitución”, afirmó Chávez. Asimismo, consideró que un escenario como ese no habría sido posible durante la gestión del expresidente José Jerí, quien fue censurado por el Congreso de la República. “Con Jerí como presidente no estaríamos hablando de la posibilidad de liberar a Pedro Castillo”, manifestó.

En relación con el próximo gobierno de Keiko Fujimori, la parlamentaria electa señaló que desconoce quiénes integrarán el futuro gabinete ministerial, pues esa responsabilidad recae en el equipo técnico de la mandataria electa. También precisó que no ha recibido ninguna propuesta para asumir una cartera ministerial y que, de producirse, no la aceptaría porque su prioridad será ejercer funciones en el Senado. “Espero pertenecer a la Comisión de Constitución”, indicó.

SOBRE ALEJANDRO TOLEDO

Finalmente, Martha Chávez también se pronunció sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo y consideró que no merece un indulto. No obstante, señaló que cualquier decisión sobre un eventual beneficio deberá ser evaluada por la presidenta electa Keiko Fujimori junto con su equipo técnico, en el marco de las atribuciones que correspondan al nuevo gobierno.