Jorge Nieto en entrevista con Milagros Leiva: ¿Por qué propuso liberar a Pedro Castillo?

En entrevista con el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva, el excandidato presidencial y líder del Partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, explicó los alcances de su propuesta para liberar al expresidente Pedro Castillo. Según señaló, la iniciativa no responde a una valoración del proceso judicial, sino a un gesto político orientado a abrir espacios de diálogo y promover la reconciliación entre los distintos sectores del país.

Nieto sostuvo que el Perú atraviesa una profunda polarización entre una parte de la población que respalda posiciones de derecha y otra que se identifica con la izquierda, por lo que consideró necesario adoptar medidas que contribuyan a reconstruir la confianza. En esa línea, afirmó que también sería importante recibir a los familiares de las personas fallecidas durante las protestas ocurridas en el gobierno de Dina Boluarte.

En esa misma línea, el exministro de Defensa también se pronunció sobre la situación de la exjefa del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y sostuvo que el Estado peruano debería otorgarle un salvoconducto para permitir su salida del país, al considerar que ello contribuiría a mejorar las relaciones diplomáticas con México y fortalecer mecanismos de integración regional como la Alianza del Pacífico.

SOBRE EL PRÓXIMO CONGRESO

Finalmente, Jorge Nieto cuestionó el escenario político en el próximo Congreso de la República y expresó su desacuerdo con que Fuerza Popular lidere la Mesa Directiva del Parlamento. A su juicio, el país requiere acuerdos amplios entre las distintas fuerzas políticas para afrontar los desafíos de gobernabilidad y reducir el clima de confrontación que, según indicó, persiste en el escenario nacional.