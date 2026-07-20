Esposos y candidatos: entrevista a Francis Allison y Carla Robbiano

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, y su esposa, Carla Robbiano, ofrecieron una entrevista en el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva, donde explicaron los motivos de sus respectivas candidaturas a las elecciones municipales de octubre. Mientras Allison buscará la Alcaldía Metropolitana de Lima, Robbiano aspira a convertirse en alcaldesa de Magdalena del Mar.

Durante la conversación, Carla Robbiano rechazó las versiones que sostienen que su candidatura representa una continuidad de la actual gestión municipal. Asimismo, negó que Francis Allison forme parte de su plancha de candidatos y aseguró que su postulación responde a un proyecto político propio. "No se trata de heredar la alcaldía", afirmó al ser consultada sobre los cuestionamientos a su candidatura.

Por su parte, ambos señalaron que, de resultar elegidos por elección popular, ejercerán sus funciones de manera independiente y coordinarán únicamente aquellos temas que beneficien a los vecinos de Lima y Magdalena. Indicaron que cada uno contará con su propio equipo de trabajo y que las decisiones de gestión serán adoptadas de forma autónoma en sus respectivas jurisdicciones.

CARLA Y SUS PROPUESTAS

Entre las principales propuestas presentadas por Robbiano figuran la implementación de una Cuna Municipal, un Gimnasio Municipal y una Casa de la Juventud, además de culminar el cambio del sistema de iluminación con luces LED en todo el distrito y reforzar las acciones de seguridad ciudadana. Según sostuvo, estas iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.