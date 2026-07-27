Edgar Mancha: entrevista con el tercer vicepresidente del Senado

En entrevista con el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva, el tercer vicepresidente del Senado, Edgar Mancha, se pronunció sobre la polémica surgida tras la elección de la Mesa Directiva del Senado, en la que un voto viciado permitió el triunfo de Miguel Torres como presidente de la Cámara Alta. El legislador cuestionó las acusaciones de una presunta traición dentro del bloque opositor.

Mancha sostuvo que, de acuerdo con la Constitución, tanto senadores como diputados ejercen su función con independencia y no están obligados a rendir cuentas sobre el sentido de sus votos. En esa línea, consideró que resulta improcedente exigir explicaciones públicas a los parlamentarios por la forma en que emitieron su sufragio durante la elección.

Asimismo, criticó el anuncio realizado por Roberto Sánchez de sancionar a la senadora Silvana Robles, quien fue señalada por sectores de la oposición como la presunta responsable del voto viciado. El legislador sostuvo que, si el resultado hubiera favorecido al bloque opositor, la lectura política habría sido distinta y se habría celebrado como un triunfo de la democracia.

CUESTIONÓ A JORGE NIETO

Durante la entrevista, Edgar Mancha también cuestionó al senador Jorge Nieto, a quien acusó de actuar con oportunismo político. Según afirmó, el exministro ha cambiado de postura en distintas oportunidades y terminó alineándose con los sectores de izquierda, crítica que formuló en el marco del debate político generado tras la conformación de la nueva Mesa Directiva del Senado.