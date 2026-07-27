Cecilia Chacón tras elección de Mesas Directivas: “El suelo está parejo para todos”

En entrevista con el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva, la diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, saludó la elección de Óscar Reto Otero como presidente de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027 y sostuvo que los resultados de las Mesas Directivas demuestran que “la cancha está pareja para todos”. Según indicó, una de las cámaras quedó en manos del oficialismo y la otra de la oposición, lo que permite un equilibrio político dentro del nuevo Congreso bicameral.

La legisladora también se pronunció sobre la suspensión de la senadora Silvana Robles por parte de Juntos por el Perú, luego de ser acusada de una presunta traición durante la elección de la Mesa Directiva del Senado. Chacón defendió la libertad de voto de los parlamentarios y afirmó que el liderazgo político no se construye mediante amenazas, en alusión a las medidas anunciadas por Roberto Sánchez.

Respecto a la fotografía en la que aparecen Jorge Nieto junto a Roberto Sánchez, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau, la parlamentaria sostuvo que Nieto siempre ha tenido una posición política de izquierda y que durante la campaña solo moderó parte de su discurso, lo que llevó a algunos electores a considerarlo un candidato de centro.

CONSTRUIR CONSENSOS

Finalmente, Cecilia Chacón hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y trabajar en la construcción de consensos. Señaló que, tras la instalación del nuevo Congreso, el principal reto de oficialismo y oposición es impulsar una agenda común que permita atender los principales problemas que enfrenta el país.