Alejandro Toledo rompe su silencio desde Barbadillo y pide acelerar su gracia presidencial: "No quiero morir en la cárcel"

El expresidente Alejandro Toledo habló en exclusiva para 'Sin Rodeos' con Milagros Leiva desde el penal de Barbadillo, luego de conocerse el fallecimiento de Eva Fernenbug, madre de su esposa, Eliane Karp, ocurrido este sábado en Bruselas, Bélgica.

Durante la entrevista, Toledo lamentó la muerte de su suegra, quien estaba próxima a cumplir 100 años, y se refirió a la situación que atraviesa su esposa tras la pérdida de su madre. “Iba a cumplir 100 años. Ha estado en una casa de Bruselas, ha muerto y hay un gran dilema que tengo con mi señora. La quieren incinerar, yo quiero ir a visitarla. Mi esposa es la única hija”, manifestó.

El exmandatario también habló sobre su estado de salud y aseguró que atraviesa diversas complicaciones médicas. “Estoy gravemente enfermo”, sostuvo Toledo, quien indicó que sería internado en una clínica para recibir atención médica.

PEDIDO A KEIKO FUJIMORI

En otro momento, el expresidente dirigió un pedido a la presidenta Keiko Fujimori para que se agilice la evaluación de su solicitud de gracia presidencial. “Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que acelere mi pedido de gracia presidencial. No quiero morir en la cárcel”, expresó.