Humberto Abanto critica débil respuesta del Estado contra mafias y extorsionadores

El abogado penalista Humberto Abanto analizó la reunión entre el Ejecutivo y representantes del Ministerio Público, en medio de los esfuerzos del Gobierno para enfrentar el avance del crimen organizado, las extorsiones, el sicariato y otros delitos violentos que golpean al país.

En entrevista con “Sin Rodeos” con Milagros Leiva, Abanto sostuvo que la lucha contra la criminalidad no depende únicamente de capturar delincuentes, sino de que el sistema funcione de manera articulada entre la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Según señaló, si una persona es detenida en flagrancia, el Ministerio Público debe llevar el caso a una unidad especializada para que avance hacia un juicio inmediato.

“La Policía hace la captura en flagrancia, le entrega el trabajo al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que llevar esto a la unidad de flagrancia para que desemboque en un juicio inmediato”, indicó.

CUESTIONA FALTA DE RESULTADOS CONTRA ORGANIZACIONES CRIMINALES

Abanto advirtió que, pese a los recursos invertidos en el sistema de justicia, no se estarían viendo resultados suficientes frente al crimen organizado. En esa línea, cuestionó la falta de capturas relevantes vinculadas a delitos como minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas, extorsión y sicariato.

El abogado también afirmó que, desde el año 2016, el crimen violento en el Perú habría crecido de manera significativa, mientras que las estrategias estatales no habrían logrado frenar ese avance. Para Abanto, el país enfrenta ahora la dificultad de detener una dinámica criminal que se dejó avanzar durante varios años.

“Lo que tenemos que hacer es trabajo de inteligencia”, señaló, al remarcar que la respuesta del Estado no puede limitarse a medidas aisladas, sino que debe recuperar capacidad operativa, investigación criminal y coordinación entre instituciones.

El penalista también cuestionó que algunas unidades policiales hayan cambiado sus prioridades y sostuvo que, en lugar de fortalecer la lucha contra organizaciones criminales, se habría construido una estructura orientada a casos políticos. Según dijo, ello debilitó la persecución de delitos violentos y permitió el crecimiento de mafias en distintas zonas del país.

Finalmente, Abanto consideró que el Ejecutivo debe exigir resultados concretos al sistema de justicia. Si bien la presidenta Keiko Fujimori señaló que su gobierno luchará para que los delincuentes terminen en prisión, el abogado advirtió que ese objetivo solo será posible si Fiscalía, Policía y Poder Judicial actúan con rapidez, coordinación y eficacia.