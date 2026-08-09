Eliane Karp envía carta a Keiko Fujimori y pide gracia presidencial para Alejandro Toledo

A través de una carta dirigida a la presidenta Keiko Fujimori, Eliane Karp pidió que se aplique la Ley 32181 a su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, quien actualmente cumple una condena por el caso Interoceánica. La exprimera dama sostuvo que el exmandatario tiene 81 años y atraviesa problemas de salud, por lo que solicitó que pueda continuar su condena bajo arresto domiciliario.

“Mi esposo está muy enfermo y no lo reconozco”, escribió Karp en la misiva, en la que además señaló que espera que puedan reencontrarse y recuperar la tranquilidad en su hogar. La exprimera dama afirmó también que desde 2012 los fiscales del Ministerio Público los habrían perseguido y que esta situación afectó sus vidas personales y profesionales.

PEDIDO DE RECONCILIACIÓN

Karp explicó que su pedido ocurre un día después del entierro de su madre y señaló que durante ese momento permaneció alejada de su familia debido a una alerta roja de Interpol que, según indicó, le impidió regresar al Perú. En ese contexto, pidió a la presidenta que permita una “reconciliación familiar por el bien del Perú”.

Finalmente, la exprimera dama solicitó que se conceda a Alejandro Toledo una gracia presidencial por haber cumplido 81 años. Karp sostuvo que considera que el exmandatario merece esta medida y afirmó que ambos estarían dispuestos a promover una mejor imagen del Perú a nivel internacional.