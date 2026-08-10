SBS paga precios sobredimensionados por pasajes aéreos

Una investigación de Panamericana puso bajo la lupa las millonarias contrataciones de pasajes aéreos realizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, entidad dirigida por Sergio Espinoza Chiroque.

El más reciente corresponde a una contratación cuyo monto adjudicado asciende a US$1 millón 200 mil 976 y que estará vigente durante los próximos dos años. El servicio contempla la compra de pasajes aéreos nacionales e internacionales que serán solicitados por la entidad de acuerdo con sus necesidades durante la ejecución del contrato.

El proceso también permite conocer los valores considerados para determinadas rutas. Para el trayecto Lima-Cusco-Lima, la SBS estableció un valor unitario de US$345. Sin embargo, una simulación de compra realizada por el equipo periodístico para esta misma ruta encontró opciones con precios inferiores al monto considerado en el proceso.

Según las bases del concurso, la contratación contempla la atención de 2.211 pasajes nacionales y 330 internacionales. Estos boletos serán solicitados conforme a las necesidades de la entidad durante el periodo de vigencia del contrato.

La convocatoria del concurso público fue publicada el 13 de abril de 2026 y, de acuerdo con el acta de evaluación, Promotora de Turismo Nuevo Mundo S.A.C. fue la única empresa que presentó una oferta económica. Finalmente, la compañía obtuvo la buena pro para brindar el servicio a la Superintendencia.

MÁS CONTRATOS

Pero este no sería el único contrato para el mismo tipo de servicio. Una revisión del portal del Seace permitió identificar otro proceso suscrito en febrero de 2025, por un monto superior a US$675 mil, cuya vigencia se extendería hasta el 2027. Así, entre ambos procesos, la SBS habría comprometido cerca de US$1,9 millones para servicios de agenciamiento de pasajes aéreos.