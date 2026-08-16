Canciller Carlos Espá responde a las críticas y defiende las medidas del Gobierno

El canciller Carlos Espá se pronunció sobre las principales medidas que prepara el Gobierno frente al incremento de la inseguridad ciudadana. Durante una entrevista con Milagros Leiva, sostuvo que el Ejecutivo trabaja en un paquete de facultades legislativas que será presentado ante el Congreso.

Según explicó, el pedido de facultades todavía se encuentra en elaboración debido a que la actual administración se encuentra en su segunda semana de gobierno y busca presentar una propuesta que considere las necesidades de la ciudadanía.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El canciller también destacó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad. En ese sentido, informó que viajará a Estados Unidos para reunirse con representantes del Comando Sur y evaluar mecanismos de apoyo.

En el ámbito de la política exterior, el canciller defendió la decisión del Gobierno de otorgar el salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez y restablecer las relaciones diplomáticas con México. Explicó que la medida responde al cumplimiento de la Convención de Caracas y al principio de respeto de los compromisos internacionales asumidos por el Perú.

Por otro lado, el canciller expresó su preocupación por los efectos que podría generar la confluencia del fenómeno de El Niño costero y el fenómeno de El Niño global. Indicó que el Gobierno trabaja en acciones de prevención.